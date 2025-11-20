Massacre à la Princesse Châteauroux

Massacre à la Princesse

8 rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 26 – 26 – 30 EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Un show rock’n’roll et déjanté où les princesses quittent le conte de fées pour la vraie vie.

La Belle au bois dormant s’enfonce dans la drogue, Cendrillon devient PDG de Pantoufle & Co et Blanche-Neige se fait larguer par son prince… Mais un mystérieux serial killer rôde et veut toutes les éliminer. Qui en veut aux princesses, et pourquoi ?

Un show grinçant qui démystifie avec humour et énergie nos histoires d’enfance !

Interdit aux moins de 14 ans.

Billetterie bientôt disponible à l’office de tourisme ! 26 .

8 rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 24 81 82

