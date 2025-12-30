MASSACRE A LA PRINCESSE HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

MASSACRE A LA PRINCESSE Début : 2026-03-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Succès off au Festival d’Avignon de 2021 à 2024 (4 éditions) et coup de coeur déjanté du public. Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll et déjanté, les princesses se sont faites virer de leurs contes et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie. La belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la PDG de Pantoufle and co et Blanche Neige s’est faite larguer par son prince. De quoi démystifier les beaux contes de notre enfance ! Mais un sérial-killer rôde et cherche à massacrer toutes les princesses les unes après les autres… Mais qui veut la fin des princesses et pourquoi ? A Savoir : Interdit aux moins de 14 ans.

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68