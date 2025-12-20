MASSACRE À LA PRINCESSE – LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES Paris

MASSACRE À LA PRINCESSE Début : 2026-01-10 à 21:15. Tarif : – euros.

Dans ce spectacle, totalement rock’n’roll et déjanté, les princesses se sont faites virer de leurs contes et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie. La belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la PDG de Pantoufle and co et Blanche Neige s’est faite larguer par son prince. De quoi démystifier les beaux contes de notre enfance !Mais un sérial-killer rôde et cherche à massacrer toutes les princesses les unes après les autres..Mais qui veut la fin des princesses et pourquoi ?..ATTENTION UN CONTE DE FÉES INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS!Succès off au Festival d’Avignon de 2021 à 2024 (4 éditions) et coup de cœur déjanté du public.Distribution: (En alternance) Célia Chabut / Lucile CourbetVirginie Stref / Roxane MicheletEstelle Milord / Cécile l’heureux

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES 50 RUE D’ABOUKIR 75002 Paris 75