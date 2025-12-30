MASSACRE A LA PRINCESSE THEATRE MOLIERE Bordeaux

MASSACRE A LA PRINCESSE Début : 2026-04-14 à 20:00. Tarif : – euros.

MASSACRE À LA PRINCESSEDE Célia ChabutDans cette histoire déjantée, les princesses ont été expulsées de leurs contes !Entre Punk & Rock’n’Roll ; préparez-vous au pire et préparez-vous au rire.Les princesses tentent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie :La Belle au Bois Dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon est la PDG de Pantoufle and Co et Blanche Neige s’est faite larguer par son prince.Voilà de quoi joyeusement démystifier les beaux contes de notre enfance !Le gros problème c’est qu’un serial-killer rôde et cherche à assassiner toutes les princesses les unes après les autres… mais qui veut la peau des princesses et surtout pourquoi… ? A Savoir :Attention, ce conte de fées est interdit aux moins de 14 ans. Auteur : Célia ChabutArtistes : Larra Mendy – Charlotte Marcoueille – Katy & Clarissa DaunouMetteur en scène : Viton & Delas – Assistant de Mise en scène : Cha Godard

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33