MASSAGE AMMA – Causse-de-la-Selle, 27 mai 2025 07:00, Causse-de-la-Selle.

Hérault

MASSAGE AMMA Causse-de-la-Selle Hérault

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

2025-06-10

2025-06-24

Et si vous vous accordiez un vrai moment pour vous ? À l’ombre d’un arbre ou dans un kiosque en bois, laissez-vous porter par la douceur du Sud. Offrez-vous une pause bien-être avec le massage Amma assis, un massage habillé qui libère les tensions et fait circuler l’énergie. Un instant de sérénité où le corps se détend et l’esprit s’apaise.

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie +33 6 67 94 62 36 melaniec@mailo.com

English :

How about a moment to yourself? In the shade of a tree or in a wooden gazebo, let yourself be carried away by the softness of the South. Treat yourself to a wellness break with a seated Amma massage, a clothed massage that releases tension and circulates energy. A moment of serenity that relaxes the body and soothes the mind.

German :

Wie wäre es, wenn Sie sich einen echten Moment für sich selbst gönnen würden? Lassen Sie sich im Schatten eines Baumes oder in einem Holzpavillon von den sanften Schwingungen des Südens tragen. Gönnen Sie sich eine Wellness-Pause mit der Amma-Sitzmassage, einer bekleideten Massage, die Verspannungen löst und die Energie zirkulieren lässt. Ein Moment der Gelassenheit, in dem der Körper sich entspannt und der Geist sich beruhigt.

Italiano :

Perché non prendersi un momento per sé? All’ombra di un albero o in un gazebo di legno, lasciatevi trasportare dalla dolcezza del Sud. Concedetevi una pausa di benessere con un massaggio Amma da seduti, un massaggio in abito che scioglie le tensioni e fa circolare l’energia. Un momento di serenità che rilassa il corpo e distende la mente.

Espanol :

¿Por qué no dedicarse un momento a uno mismo? A la sombra de un árbol o en un cenador de madera, déjese llevar por la dulzura del Sur. Regálese una pausa de bienestar con un masaje Amma sentado, un masaje con ropa que libera tensiones y hace circular la energía. Un momento de serenidad que relaja el cuerpo y calma la mente.

L’événement MASSAGE AMMA Causse-de-la-Selle a été mis à jour le 2025-05-14 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP