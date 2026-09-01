Massage assis avec Ambre de vie SOR PARIS

Informations pratiques

Le 13 septembre à partir de 11h, Ambre de vie vous propose des sessions de massage de 5 à 45min selon vos envies.

Vous serez en position assise sur une chaise ergonomique et habillé.es.

Ce massage permet de relâcher les tensions et diminuer le stress et l’anxiété rapidement.

La minute coûte 1€.

Inscriptions obligatoire au 0757841312

Commencer l’année détendu.es avec Ambre de vie !

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h00 à 13h00

payant

1€ la minute, de 5 à 45min.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T13:00:00+02:00

SOR 3 RUE DES TOURELLES 75020 PARIS

https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com



Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire

