Massage assis avec Ambre de vie SOR PARIS
dimanche 13 septembre 2026 · SOR · PARIS
Informations pratiques
Le 13 septembre à partir de 11h, Ambre de vie vous propose des sessions de massage de 5 à 45min selon vos envies.
Vous serez en position assise sur une chaise ergonomique et habillé.es.
Ce massage permet de relâcher les tensions et diminuer le stress et l’anxiété rapidement.
La minute coûte 1€.
Inscriptions obligatoire au 0757841312
Commencer l’année détendu.es avec Ambre de vie !
Le dimanche 13 septembre 2026
de 11h00 à 13h00
payant
1€ la minute, de 5 à 45min.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T13:00:00+02:00
SOR 3 RUE DES TOURELLES 75020 PARIS
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com
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