UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Massage assis avec Ambre de vie SOR PARIS

dimanche 13 septembre 2026 · SOR · PARIS

Massage assis avec Ambre de vie SOR PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
SOR
Adresse
3 RUE DES TOURELLES
Ville
75020 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">1€ la minute, de 5 à 45min.</p>

Le 13 septembre à partir de 11h, Ambre de vie vous propose des sessions de massage de 5 à 45min selon vos envies.

Vous serez en position assise sur une chaise ergonomique et habillé.es.

Ce massage permet de relâcher les tensions et diminuer le stress et l’anxiété rapidement.

La minute coûte 1€.

Inscriptions obligatoire au 0757841312

Commencer l’année détendu.es avec Ambre de vie !
Le dimanche 13 septembre 2026
de 11h00 à 13h00
payant

1€ la minute, de 5 à 45min.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T13:00:00+02:00

SOR 3 RUE DES TOURELLES  75020 PARIS
https://www.instagram.com/sor.paris20/ +33757841312 contactsorbar@gmail.com


Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)