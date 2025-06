Massage au Camping Le Chanet Camping Le Chanet Ornans 7 juillet 2025 17:00

Doubs

Massage au Camping Le Chanet Camping Le Chanet 9 Chemin du Chanet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 17:00:00

fin : 2025-07-14 20:00:00

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

Besoin d’un moment de détente pendant l’été? Tous les lundis de l’été, le Camping Le Chanet propose un petit marché d’artisans à ses vacanciers!

Profitez de ce moment pour vous offrir une pause énergisante et dynamisante avec le massage assis!

Rapide et efficace, en 15 minutes, ce massage vous procurera détente et regain d’énergie. A bientôt! .

