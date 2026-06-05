Massage bébé Aire-sur-l’Adour
Massage bébé Aire-sur-l’Adour mardi 9 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Massage bébé
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 09:30:00
fin : 2026-06-09 10:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Découvrez les animations proposées par la Maison des Familles et des 1000 Premiers Jours ainsi que par les acteurs locaux autour de la parentalité pour le mois de juin.
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, venez nombreux partager des moments de convivialité, d’échanges et de découvertes avec d’autres familles et des professionnels
Toutes les activités sont gratuites sur inscription 06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org
Atelier animé par Emilie, certifiée en massage bébé .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
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English : Massage bébé
L’événement Massage bébé Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-01 par Tourisme Aire Eugénie
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