Massage bébé Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Massage bébé

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-06 16:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Des ateliers proposés aux familles par les puéricultrices de la PMI de Sainte-Pazanne.

Pour partager un moment de douceur avec votre bébé, hors de la maison, accompagné par des professionnels de la petite enfance en toute sérénité.

Des ateliers spéciaux vous seront proposés tout au long de l’année dont celui-ci.

proposé aux mamans avec leurs enfants de 3 semaines à 3 mois

en partenariat avec l’espace départemental des solidarités

sur inscription auprès de la PMI au 02 28 25 09 80

Plus d’infos auprès de la Maison Citoyenne.



.

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Workshops for families organized by the PMI childcare center in Sainte-Pazanne.

Share a gentle moment with your baby, away from home, accompanied by childcare professionals in complete serenity.

