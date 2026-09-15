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AGENDA · Sainte-Pazanne

Massage bébé Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

mardi 15 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Sainte-Pazanne

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison Citoyenne
Adresse
47 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
44680 Sainte-Pazanne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Pazanne

Massage bébé

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:00:00
fin : 2026-09-28 16:30:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-28

Des ateliers proposés aux familles par les puéricultrices de la PMI de Sainte-Pazanne.

Pour partager un moment de douceur avec votre bébé, hors de la maison, accompagné par des professionnels de la petite enfance en toute sérénité.
Des ateliers spéciaux vous seront proposés tout au long de l’année dont celui-ci.

proposé aux mamans avec leurs enfants de 3 semaines à 3 mois
en partenariat avec l’espace départemental des solidarités
sur inscription auprès de la PMI au 02 28 25 09 80

 

Plus d’infos auprès de la Maison Citoyenne.
 

Découvrez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne
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Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83  coordinatrice.mc44@gmail.com

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English :

Workshops for families organized by the PMI childcare center in Sainte-Pazanne.

Share a gentle moment with your baby, away from home, accompanied by childcare professionals in complete serenity.

L’événement Massage bébé Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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