MASSAGE BIEN ETRE Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

MASSAGE BIEN ETRE

Séance individuelle de massage sur mesure pour répondre aux attentes et besoins de chacun.

Salon du chef de Gare…Lumière tamisée, le bois crépite dans le poêle… 30 minutes juste pour soi orchestrées par Margaux…

Alliance des techniques de massage à l’efficacité psycho-émotionnelle d’une huile essentielle.

Réservation obligatoire de son créneau entre 10h et 14h30 (places limitées) Renseignements garedeslumieres@gmail.com Barbara (Gare) 07.85.45.53.58 Margaux (Symbiose) 06.65.32.37.48

Carte cadeau disponible à la Gare (25€). Possibilité de la réserver par téléphone ou en mail. .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 32 37 48 garedeslumieres@gmail.com

