Jura

Début : 2025-07-11 14:30:00

fin : 2025-07-11 17:30:00

2025-07-11

Initiation aux massages bien-être

Découvrez et apprenez les bases du massage californien. L’occasion de donner et de recevoir, d’apprendre pour le plaisir et sans pression, développer ses ressentis et affiner son toucher.

Les initiations ne donnent pas lieu à une certification.

animée par Sarah Arbaud

masseuse, cueilleuse et distillatrice de savoir-faire en plantes comestibles et médicinales.

Proposé par Althaïr .

Place des alliés Althaïr

Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 24 72 21 althairsalins@gmail.com

