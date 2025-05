Massage « Bien Naître » – Laissac-Sévérac l’Église, 15 mai 2025 07:00, Laissac-Sévérac l'Église.

Gratuit

Début : Jeudi 2025-05-15

fin : 2025-05-15

2025-05-15

Venez découvrir l’apprentissage du massage sur votre enfant.

Animé par Carole Jager d’Aguanno. Ouvert aux parents et enfants de de 15 mois.

Inscription obligatoire. EUR.

Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 37 95 36 07 alexia.calvel@caussesaubrac.fr

English :

Come and learn how to massage your child.

German :

Erleben Sie, wie Sie die Massage an Ihrem Kind erlernen.

Italiano :

Venite a scoprire come fare un massaggio al vostro bambino.

Espanol :

Venga y descubra cómo dar un masaje a su hijo.

L’événement Massage « Bien Naître » Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)