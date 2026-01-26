Massage en couple pour la Saint-Valentin Mai’be Caen

Massage en couple pour la Saint-Valentin

À l’occasion de la Saint-Valentin, Mai’be vous invite à célébrer l’amour autrement en vous offrant un moment de détente profonde, à vivre à deux.

Les 13, 14 et 15 février, deux praticiens de Mai’be, Alexia et Pascal, vous proposent une expérience unique un massage en couple, en simultané, pensé comme une véritable parenthèse de douceur et de connexion.

Un instant hors du temps, sur le thème de l’amour

Dans une atmosphère chaleureuse et apaisante, chaque personne reçoit son massage en même temps que l’autre, pour partager ensemble un moment de lâcher-prise, de présence et de complicité.

Une invitation à ralentir, à se reconnecter à soi… et à l’autre.

Les détails de l’offre

Massage en couple, en simultané

Durée 1 heure

Tarif 2 x 75 €

Dates 13, 14 et 15 février

Réservation en ligne obligatoire

Les créneaux étant limités, nous vous conseillons de réserver rapidement.

Avec Alexia et Pascal, praticiens bien-être chez Mai’be

Une belle idée cadeau Saint-Valentin

Que ce soit pour célébrer votre couple ou offrir un moment précieux à des proches, ce massage à deux est une attention pleine de sens, axée sur le bien-être et le partage.

Cette Saint-Valentin, offrez plus qu’un cadeau offrez un moment à partager, placé sous le signe de l’amour et de la douceur. .

This Valentine’s Day, Mai’be invites you to celebrate love in a different way: by treating yourself to a moment of deep relaxation for two.

