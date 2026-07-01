Informations pratiques

Connac

Massage en Duo à la Colline du Chat Perché

Connac Aveyron

Tarif : – – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Vous rêver de partager un moment de détente profonde à deux ? En couple, entre amies, en famille ? Cette journée est pour vous!

Vendredi 17 juillet de 9h-18h, Nat’Harmonie, Nathalie, et Annie de l’association Souffle sur la Vie, chez Antonina Destefanis, vous proposent une parenthèse de bien-être à partager, à la Colline du Chat Perché à Connac.

Dans un cadre idyllique avec vue sur la vallée du Tarn, venez vous faire masser par deux masseuses professionnelles.

Dans le jardin si le temps le permet, un massage d’1 heure côte à côte doux, enveloppant et profondément relaxant.

Pour relâcher les tensions et profiter d’un instant partagé!

Tarif 110€ par couple soit 55€/personne

Réservation obligatoire au 0698407235 55 .

Connac 12170 Aveyron Occitanie

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English :

Do you dream of sharing a moment of deep relaxation for two? As a couple, with friends or family? This day is for you!

L’événement Massage en Duo à la Colline du Chat Perché Connac a été mis à jour le 2026-06-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)