Massage Festival Le Pian-Médoc

Massage Festival

67 Impasse du Château Le Pian-Médoc Gironde

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

2e édition du Massage Festival au Château Sénéjac !

Deux journées exceptionnelles pour découvrir et rencontrer plus de 30 professionnels du bien-être locaux.

Pour sa 8e édition, nous avons le plaisir d’accueillir le Massage Festival en partenariat avec Nadège Morlet. Pour la deuxième fois au Château Sénéjac, venez découvrir les métiers du bien-être grâce à plus de 30 professionnels locaux réunis pendant 2 jours.

Réservez votre place dès maintenant. Votre billet inclus 2 massages de 20 minutes, et un accès illimités aux ateliers collectifs. Les 20 premières réservations bénéficieront d’un massage supplémentaire offert ! .

67 Impasse du Château Le Pian-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

