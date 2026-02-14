Massage pour bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières

Massage pour bébé Mardi 24 février, 09h30 Point lecture pour tous de Manchester Ardennes

Gratuit – Inscription obligatoire – 0/1 an

Cet atelier invite le parent à masser son bébé avec l’accompagnement d’une professionnelle qualifiée.

Une ambiance calme sur fond musical accompagne ce moment privilégié pour le bien-être et la santé du tout-petit.

=> de la naissance à 1 an <=

Vous pouvez apporter une huile de massage adaptée pour bébé et prévoir une serviette pour installer confortablement votre bébé.

