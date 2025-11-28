Massage Shiatsu et espace détente à l’O’ des Sucs Centre aquatique l’O’ des Sucs Yssingeaux
Massage Shiatsu et espace détente à l’O’ des Sucs
Centre aquatique l’O’ des Sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
sur réservation
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Offrez-vous un moment de détente 15 minutes de massage shiatsu, 45 minutes d’espace détente au tarif de 20 €. Sur réservation ! Pour plus d’informations, merci de contacter le centre aquatique 04 15 98 01 63
Centre aquatique l’O’ des Sucs 405 impasse du Complexe Sportif Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 15 98 01 63 contact@o-des-sucs.fr
English :
Treat yourself to a moment of relaxation: 15-minute shiatsu massage, 45-minute relaxation area for 20? Reservations required! For further information, please contact the aquatic center 04 15 98 01 63
German :
Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung: 15 Minuten Shiatsu-Massage, 45 Minuten Entspannungsraum zum Preis von 20 ? Nur mit Reservierung! Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Wassersportzentrum 04 15 98 01 63
Italiano :
Concedetevi un momento di relax: massaggio shiatsu di 15 minuti, area relax di 45 minuti per 20 euro. Prenotazione obbligatoria! Per maggiori informazioni, contattare il centro acquatico 04 15 98 01 63
Espanol :
Regálese un momento de relajación: masaje shiatsu de 15 minutos, zona de relajación de 45 minutos por 20€. Es necesario reservar Para más información, póngase en contacto con el centro acuático 04 15 98 01 63
