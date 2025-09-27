Massage Thaï MJC Flacé Mâcon

Massage Thaï MJC Flacé Mâcon samedi 27 septembre 2025.

Massage Thaï

MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Cet art ancestral est une combinaison d’acupressions, de mobilisations, de postures de Yoga et d’étirements, cette pratique rééquilibre le corps physique, le corps d’énergie, le corps mental, et psycho émotionnel et permet de retrouver l’harmonie en soi.

Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie, diplômée FIDHY. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .

MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

