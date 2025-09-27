Massage Thaï MJC Flacé Mâcon
Massage Thaï MJC Flacé Mâcon samedi 27 septembre 2025.
Massage Thaï
MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Cet art ancestral est une combinaison d’acupressions, de mobilisations, de postures de Yoga et d’étirements, cette pratique rééquilibre le corps physique, le corps d’énergie, le corps mental, et psycho émotionnel et permet de retrouver l’harmonie en soi.
Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie, diplômée FIDHY. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .
MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
