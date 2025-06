MASSAGES ENTRE LAC ET RIVIÈRE À CEILHES Ceilhes-et-Rocozels 21 juin 2025 07:00

Hérault

MASSAGES ENTRE LAC ET RIVIÈRE À CEILHES Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 45 – 45 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-28

Le bien-être s’invite au petit lac de Ceilhes.

Sous une tente, entre lac et rivière et à l’ombre des arbres, Bérangère vous accueille et vous propose un temps d’évasion à travers des massages bien-être. Des massages relaxant, tonique, drainant et ayurvédique, ou encore un lifting naturel du visage. RDV conseillé au 04 67 52 60 23.

Le bien-être s’invite au petit lac de Ceilhes.

Sous une tente, entre lac et rivière et à l’ombre des arbres, Bérangère vous accueille et vous propose un temps d’évasion à travers des massages bien-être.

Des massages relaxant, tonique, drainant et ayurvédique, ou encore un lifting naturel du visage ou massages des mains ou des pieds.

RDV conseillé au 04 67 52 60 23.

Venir sans RDV est possible mais si elle est en RDV il faudra patienter. Dans ce cas, assurez vous au préalable de ne pas avoir de contre indication au massage fièvre, problèmes circulatoires, thrombose, phlébite, diabète, opération récente, femme enceinte <3mois et >8mois, gros traitement médical en cours, cancers…

Tarifs 30min = 45€, 45min = 60€, 60min = 70€ et 90min = 100€.

30min = une partie du corps (haut face postérieure, jambes, …) ou une face.

45 min = 1 face ou le corps complet (hors parties génitales).

60 min et 1h30 = corps complet (hors parties génitales).

RDV au plan d’eau le Bouloc à Ceilhes. Grand Parking gratuit au bord du lac. Sanitaires a proximité.

Possible sur le lieu

pique nique sur les aires aménagées (barbecue tables … )

restauration au bar du lac (200m) ou à l’épicerie l’Esquirol (500m)

baignade ou relax au bord du lac ou de l’Orb

randonnées .

Avenue du Lac

Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 79 52 60 23

English :

Well-being invites itself to the little lake at Ceilhes.

Under a tent, between lake and river and in the shade of the trees, Bérangère welcomes you and offers you a time of escape through well-being massages. Relaxing, toning, draining and Ayurvedic massages, or a natural face lift. Appointments recommended on 04 67 52 60 23.

German :

Das Wohlbefinden lädt sich an den kleinen See von Ceilhes ein.

Unter einem Zelt, zwischen See und Fluss und im Schatten der Bäume, empfängt Sie Bérangère und bietet Ihnen eine Auszeit vom Alltag durch Wellness-Massagen. Entspannende, belebende, entwässernde und ayurvedische Massagen oder auch ein natürliches Gesichtslifting. RDV empfohlen unter 04 67 52 60 23.

Italiano :

Benessere al laghetto di Ceilhes.

Sotto una tenda, tra il lago e il fiume e all’ombra degli alberi, Bérangère vi accoglie e vi offre un momento di evasione attraverso massaggi benessere. Massaggi rilassanti, tonificanti, drenanti e ayurvedici, o un lifting naturale del viso. Si consiglia di fissare un appuntamento al numero 04 67 52 60 23.

Espanol :

Bienestar en el pequeño lago de Ceilhes.

Bajo una carpa, entre el lago y el río y a la sombra de los árboles, Bérangère le da la bienvenida y le ofrece un tiempo de evasión a través de masajes de bienestar. Masajes relajantes, tonificantes, drenantes, ayurvédicos o un lifting natural. Se recomienda concertar cita en el 04 67 52 60 23.

L’événement MASSAGES ENTRE LAC ET RIVIÈRE À CEILHES Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2025-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB