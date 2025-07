MASSAH JAH DEM ROOTS REGGAE LIVE Saint-Martin-de-l’Arçon

MASSAH JAH DEM ROOTS REGGAE LIVE Saint-Martin-de-l’Arçon mercredi 30 juillet 2025.

MASSAH JAH DEM ROOTS REGGAE LIVE

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Massah jah dem en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

Vibes conscientes, basses profondes et énergie militante au bord de l’eau

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air

Massah jah dem en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

Avec sa voix grave et habitée, Massah Jah Dem incarne un reggae roots engagé, nourri de spiritualité, de luttes sociales et de vibrations positives. Accompagné de riddims puissants et d’un flow sincère, il nous plonge dans un univers musical à la fois ancré et universel.

Entre dub, reggae roots et spoken word, ses performances sont de véritables cérémonies sonores, où la musique devient un message, un souffle, une élévation. Une soirée pour vibrer, réfléchir et se laisser porter par la force du reggae militant.

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air .

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 69 11 92 99

English :

Massah jah dem in concert at the Guinguette du Mil?Yeux

Conscious vibes, deep bass and militant energy on the waterfront

On-site catering Open bar Open-air concert

German :

Massah jah dem gibt ein Konzert in der Guinguette du Mil?Yeux

Bewusste Vibes, tiefe Bässe und militante Energie am Ufer des Wassers

Essen und Trinken vor Ort Offene Bar Open-Air-Konzert

Italiano :

Massah jah dem in concerto alla Guinguette du Mil?Yeux

Vibrazioni consapevoli, bassi profondi ed energia militante sul lungomare

Ristorazione in loco Open bar Concerto all’aperto

Espanol :

Massah jah dem en concierto en la Guinguette du Mil?Yeux

Vibraciones conscientes, bajos profundos y energía militante en el paseo marítimo

Catering in situ Barra libre Concierto al aire libre

L’événement MASSAH JAH DEM ROOTS REGGAE LIVE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC