Massilia à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris jeudi 19 février 2026.
Distribution
Spartenza
Maura Guerrera, chant, tambourin sicilien
Malik Ziad, mandole, guembri, oud, chant
Manu Théron, chant
De la Crau
Sam Karpienia, chant, guitares
Thomas Lippens , percussions
Manu Reymond , contrebasse
Benzine
Farid Belayat , chant, basse, machines
Samir Mohellebi , choeur, guitare, machines
Le démarrage s’effectue avec Spartenza, une création – portée par Maura Guerrera (chant, tambourin sicilien), Malik Ziad (mandole, guembri, oud, chant) et Manu Théron (voix) – dans laquelle des chants traditionnels paysans de Sicile rencontrent des airs et des rythmes venus d’Algérie. Arrive ensuite l’indomptable trio marseillais De La Crau qui perpétue l’héritage des troubadours à travers de puissants morceaux convulsifs, électriques et poétiques, avec des paroles chantées en provençal. Aussi agitée que contrastée, la soirée se termine en compagnie de Benzine, duo marseillais formé par Farid Belayat (chant, basse, machines) et Samir Mohellebi (chœur, guitare, machines) qui carbure à plein gaz pour propulser un raï ultra moderne sacrément pétaradant !
Cosmopolite et effervescente, à l’image de la ville elle-même, l’identité musicale de Marseille se reflète dans toute sa créativité bigarrée au long d’une soirée en trois parties oscillant entre traditions siciliennes, maghrébines et occitanes.
Le jeudi 19 février 2026
de 20h00 à 23h10
payant Public jeunes et adultes.
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
