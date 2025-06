Massilia burlesque show – Absolem Bar Marseille 2e Arrondissement 18 juin 2025 20:00

Bouches-du-Rhône

Massilia burlesque show Mercredi 18 juin 2025 à 20h. Absolem Bar 40 boulevard Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 20:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Cabaret Burlesque mêlant performances (effeuillage burlesque, drag, mime, danse,…) et concours, pour un moment de partage avec le public !Adultes

Après une première édition le 21 mai dernier, le Massilia Burlesque Show est de retour à l’Absolem pour une soirée pleine de surprises et d’émotions !

Au programme ; effeuillage burlesque, drag, mime, danse, concours, tombola,… un rendez-vous mêlant plusieurs disciplines, à ne pas manquer ! .

Absolem Bar 40 boulevard Jacques Saadé

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 33 07 59 contact@absolembar.com

English :

Burlesque cabaret combining performances (burlesque stripping, drag, mime, dance…) and competitions, for a moment of sharing with the audience!

German :

Burlesque-Kabarett mit einer Mischung aus Performances (burleske Entblößung, Drag, Pantomime, Tanz…) und Wettbewerben, für einen Moment des Teilens mit dem Publikum!

Italiano :

Un cabaret burlesque che unisce performance (spogliarello burlesque, drag, mimo, danza, ecc.) e gare, per un momento di condivisione con il pubblico!

Espanol :

Un cabaret burlesco que combina espectáculos (striptease burlesco, drag, mimo, danza, etc.) y concursos, ¡para compartir un momento con el público!

L’événement Massilia burlesque show Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille