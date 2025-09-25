Massilia Burlesque Show Absolem Bar Marseille 2e Arrondissement

Massilia Burlesque Show Absolem Bar Marseille 2e Arrondissement jeudi 25 septembre 2025.

Massilia Burlesque Show

Jeudi 25 septembre 2025 de 20h à 22h. Absolem Bar 40 Bd Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 22:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Spectacle de cabaret burlesque ; effeuillage, Drag, cirque, danse, concours, tombola,…

Massilia Burlesque Show 3ème édition



Après deux premières éditions mémorables, le Massilia Burlesque Show fait sa rentrée à l’Absolem pour une soirée toujours plus déjantée et pleine d’émotions.

Cette fois-ci, le ton est donné “C’est la rentrée, fuck la rentrée !”



Au programme effeuillage burlesque, drag, cirque, danse, et la fameuse tombola de Betty… Une scène éclectique où les disciplines s’entremêlent pour un show explosif et inoubliable.

Avec Pilove, Foxy Nell, Dona la Doll, Betty Martini, Dita Chardon, Margot Ruby, DJ Yunno .

Absolem Bar 40 Bd Jacques Saadé Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 33 07 59 contact@absolembar.com

English :

Burlesque cabaret show; stripping, drag, circus, dance, contests, tombola,…

German :

Burlesque-Kabarett-Show; Entblätterung, Drag, Zirkus, Tanz, Wettbewerbe, Tombola,…

Italiano :

Spettacolo di cabaret burlesque; spogliarello, drag, circo, danza, concorsi, tombola,…

Espanol :

Espectáculo de cabaret burlesque; striptease, drag, circo, danza, concursos, tómbola,…

L’événement Massilia Burlesque Show Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille