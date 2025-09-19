MASSILLAN COMEDY CLUB Le Crès

MASSILLAN COMEDY CLUB Le Crès vendredi 19 septembre 2025.

MASSILLAN COMEDY CLUB

Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Début : 2025-09-19

2025-09-19

Le grand retour de notre Comedy Club après la pause estivale !

4 humoristes (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) pour 1h de rire garanti.

Foodtruck & bar du domaine.

Spectacle en salle Parking gratuit sur place 1 vendredi par mois de septembre 2025 à avril 2026.

Préventes 12 € / Sur place 14 € .

Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie commercial@massillan.fr

English :

The grand return of our Comedy Club after the summer break!

4 comedians (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) for 1 hour of guaranteed laughter.

Foodtruck & bar on the estate.

German :

Die große Rückkehr unseres Comedy Clubs nach der Sommerpause!

4 Humoristen (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) für 1 Stunde garantiertes Lachen.

Foodtruck & Bar des Weinguts.

Italiano :

Il nostro Comedy Club torna dopo la pausa estiva!

4 comici (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) per 1 ora di risate garantite.

Foodtruck e bar nella tenuta.

Espanol :

Nuestro Club de la Comedia vuelve tras las vacaciones de verano

4 cómicos (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) para 1 hora de risas garantizadas.

Foodtruck y bar en la finca.

