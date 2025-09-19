MASSILLAN COMEDY CLUB Le Crès
MASSILLAN COMEDY CLUB Le Crès vendredi 19 septembre 2025.
MASSILLAN COMEDY CLUB
Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Début : 2025-09-19
2025-09-19
Le grand retour de notre Comedy Club après la pause estivale !
4 humoristes (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) pour 1h de rire garanti.
Foodtruck & bar du domaine.
Spectacle en salle Parking gratuit sur place 1 vendredi par mois de septembre 2025 à avril 2026.
Préventes 12 € / Sur place 14 € .
Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie commercial@massillan.fr
English :
The grand return of our Comedy Club after the summer break!
4 comedians (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) for 1 hour of guaranteed laughter.
Foodtruck & bar on the estate.
German :
Die große Rückkehr unseres Comedy Clubs nach der Sommerpause!
4 Humoristen (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) für 1 Stunde garantiertes Lachen.
Foodtruck & Bar des Weinguts.
Italiano :
Il nostro Comedy Club torna dopo la pausa estiva!
4 comici (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) per 1 ora di risate garantite.
Foodtruck e bar nella tenuta.
Espanol :
Nuestro Club de la Comedia vuelve tras las vacaciones de verano
4 cómicos (Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute, David Baux) para 1 hora de risas garantizadas.
Foodtruck y bar en la finca.
L’événement MASSILLAN COMEDY CLUB Le Crès a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT MONTPELLIER