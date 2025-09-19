MASSILLAN COMEDY CLUB Teyran
MASSILLAN COMEDY CLUB Teyran vendredi 19 septembre 2025.
MASSILLAN COMEDY CLUB
Lieu-dit Carteirades Teyran Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-09-19 2025-10-17 2025-11-14 2025-12-12 2026-01-16 2026-02-13 2026-04-10
Le Massillan Comedy Club ouvre sa saison 2025/2026 avec une soirée de reprise placée sous le signe de l’humour. Quatre humoristes Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute et David Baux se partagent la scène pour offrir une heure de rires et d’énergie. Une unique date qui promet une ambiance festive et un public survolté.
Lieu-dit Carteirades Teyran 34820 Hérault Occitanie
English :
The Massillan Comedy Club opens its 2025/2026 season with an evening of humor. Four comedians? Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute and David Baux? share the stage for an hour of laughter and energy. A unique date that promises a festive atmosphere and an overexcited audience.
German :
Der Massillan Comedy Club eröffnet seine Saison 2025/2026 mit einem Wiederaufnahmeabend, der ganz im Zeichen des Humors steht. Vier Humoristen ? Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute und David Baux? teilen sich die Bühne, um eine Stunde voller Lachen und Energie zu bieten. Ein einmaliger Termin, der eine festliche Atmosphäre und ein überdrehtes Publikum verspricht.
Italiano :
Il Massillan Comedy Club inaugura la sua stagione 2025/2026 con una serata all’insegna della comicità. Quattro comici? Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute e David Baux? condividono il palco per un’ora di risate ed energia. Un appuntamento unico che promette un’atmosfera festosa e un pubblico entusiasta.
Espanol :
El Club de la Comedia de Massillan inaugura su temporada 2025/2026 con una noche de comedia. Cuatro cómicos? Lolo le Soignant, Élodie KV, Ju-Discute y David Baux ? compartirán escenario durante una hora de risas y energía. Una cita única que promete un ambiente festivo y un público entregado.
