Massive Attack Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Massive Attack

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 21:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-10

Plus percutant que jamais, le groupe anglais Massive Attack revient avec son show unique en perpétuel renouvellement.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English : Massive Attack

More powerful than ever, British band Massive Attack returns with its unique show that is constantly evolving.

L’événement Massive Attack Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme