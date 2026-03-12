Massive Attack Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement
Massive Attack Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement mercredi 10 juin 2026.
Massive Attack
Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 21:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-10
Plus percutant que jamais, le groupe anglais Massive Attack revient avec son show unique en perpétuel renouvellement.
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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English : Massive Attack
More powerful than ever, British band Massive Attack returns with its unique show that is constantly evolving.
L’événement Massive Attack Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme