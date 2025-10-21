Masta Ace & Marco Polo + South G Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – EUR

Début : 2025-10-21 20:30:00

Après 35 ans de carrière, Masta Ace n’est pas seulement toujours d’actualité, il est une référence. Un maître du hip-hop en constante évolution.

Une légende new-yorkaise rencontre un spécialiste du boom bap. Masta Ace, l’un des conteurs les plus respectés du hip-hop, et le producteur Marco Polo poursuivent leur collaboration exceptionnelle. Avec leur nouvel album Richmond Hill, acclamé par la critique, des rythmes incisifs rencontrent des paroles encore plus percutantes sur la vie, les classes sociales et la culture. Une véritable leçon de hip-hop intemporel, pour les amateurs chevronnés comme pour les nouveaux auditeurs.



Ace est le genre de narrateur qui n’a jamais perdu son mordant, aussi à l’aise avec les punchlines politiques qu’avec la précision poétique. Marco Polo est le producteur qui honore la tradition du sample avec style, sans s’enliser dans la nostalgie. Sur Richmond Hill (Fat Beats, 2024), ils passent du véganisme et des difficultés économiques aux héros de bandes dessinées et aux rêves changeants. Toujours avec clarté, chaleur et une oreille attentive à l’inattendu.



e SOUTH G est un groupe de rap français composé de trois membres Al-Daw, H-Dolce et Anam avec lesquels il écume dans l’ombre les Open Mic et petites scènes à Marseille et ses environs. Formé en 2021, il sort en total indépendance un premier Ep intitulé Historia en novembre 2022. Un projet sous marin qu’il diffusera sans promotion ni communication.

Cette sortie, lui a permis notamment d’accéder à de plus grosses scènes telles que le Makeda (Marseille), le Comédie Club de Kev Adams (Marseille). Depuis, le SOUTH G fait désormais partie d’un entourage largement diversifié, comptant au sein de son collectif d’autres artistes, beatmakers ou professionnels de la musique.



Caractérisé par des plumes percutantes, une synergie collective et une ambition scénique, le SOUTH G se veut être un groupe avec une identité forte. Évoluant principalement sur des rythmiques Trap et un univers qui se veut musical et atmosphérique. Sa force, composé de trois identités individuelles fortes reste sa facilité à proposer différents esthétismes musicaux.



Sa dernière sortie, l’album BACKSTAGE , a été motivé par une direction artistique murement réfléchie, une musicalité plus moderne, une tournée et un documentaire à la clé. Le tout annoncé lors d’un festival itinérant. Un projet sortit en décembre 2024, encadré par une équipe interne et expérimentée, ancré dans le label G-Festival créé par ses mêmes membres. La volonté de se construire musicalement et professionnellement les pousse à ouvrir leur propre structure (double studio, étage d’audiovisuel).



Le south G tire ses aspirations de collectifs et de crews plus anciens tels qu’IAM, NTM, la mafia K’1fri, la Section d’Assaut ou encore l’Entourage et 1995.

La liberté revendicative, la liberté de s’exprimer à travers un genre musical, la profondeur et l’évolution permanente du rap détermine aujourd’hui le SOUTH G à s’imposer dans le monde de la musique. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 63 48 57 booking.molotov@gmail.com

