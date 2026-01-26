Master Chai Saint Hilaire Saint Florent Saumur

Master Chai

Saint Hilaire Saint Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La Maison Ackerman offre au grand public le privilège de rencontrer ses œnologues et maitres de chai lors de son évènement exceptionnel Master Chai.

MASTER CHAI, une dégustation privilégiée avec les maîtres de chai de la Maison Ackerman

Véritable master class d’œnologie, Master Chai est le rendez vous des épicuriens désireux de s’initier à la dégustation de manière immersive et conviviale. Dans le décor majestueux de ses caves troglodytiques, la Maison Ackerman propose, ce samedi, des ateliers de dégustation privilégiés en accord avec des produits du terroir, animés par ses œnologues et maitres de chai. Séverine LEPAUL (directrice œnologue), Xavier LOUBET (responsable du site de pressurage et de vinification de la Maison Ackerman)et David GRELLIER (maitre de chai) feront découvrir et déguster une sélection d’incontournables fines bulles et de grands vins du Val de Loire. Bien plus qu’un simple exercice de dégustation, Master Chai est avant tout un lieu de rencontre exceptionnel permettant aux participants de profiter du savoir faire et de l’expérience des maitres de chai de la Maison Ackerman. Au gré des ateliers, ces professionnels du vin offrent l’opportunité d’échanger avec eux sur leur métier et leur connaissance du terroir.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 7 février 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. .

Saint Hilaire Saint Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

English :

Maison Ackerman offers the general public the privilege of meeting its ?nologists and cellar masters at its exceptional Master Chai event.

