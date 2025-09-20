MASTER CLASS AU SEIN DE LA DISTILLERIE DEPAZ Distillerie Depaz Saint-Pierre

Nombre de places limitées – Réservation obligatoire –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:45:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-21T20:45:00 – 2025-09-21T21:30:00

Guidée par une experte passionnée, partez à la rencontre de cuvées d’exception. Ce moment privilégié est une invitation à la dégustation d’excellence, à la découverte des terroirs et des millésimes qui forgent l’identité singulière de la distillerie DEPAZ.

Distillerie Depaz Habitation La Montagne, Saint-Pierre 97250, Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique +596 596 78 13 14 http://www.depaz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/?region=martinique »}] Située sur le flanc de la montagne Pelée, le domaine Depaz comprend un musée, la distillerie l’habitation Château Depaz (bâtiment unique en Martinique construit en 1917 et 1922), Le Moulin à Cannes ou La case à Louisette pour se restaurer, la boutique qui propose la dégustation.

