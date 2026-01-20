MASTER CLASS CLÉMENCE TILQUIN SOPRANO Sète

MASTER CLASS CLÉMENCE TILQUIN SOPRANO

Clémence Tilquin, soprano au parcours international l’ayant menée à se produire à travers l’Europe et jusqu’au Japon, est également violoncelliste et professeure de chant à la Haute Ecole de Musique de Genève.Elle vient apporter toute son expérience musicale aux élèves de la classe de chant lyrique de Fanie Caussy Gay du conservatoire lors de cette Masterclass publique.Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Clémence Tilquin, a soprano with an international career that has taken her all over Europe and as far afield as Japan, is also a cellist and singing teacher at the Haute Ecole de Musique de Genève.

