Master class, CRR-Espace Varèse, Toulouse

Master class Mercredi 8 avril, 09h00, 14h00 CRR-Espace Varèse Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-08T09:00:00+02:00 – 2026-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-08T14:00:00+02:00 – 2026-04-08T17:00:00+02:00

Master class avec Janina Baechle, mezzo-soprano

La mezzo-soprano allemande Janina Baechle se produit régulièrement sur des scènes internationales d’opéra et de concert.

Après avoir été membre des ensembles du Staatstheater Braunschweig et de Hanovre, elle rejoint l’ensemble du Wiener Staatsoper jusqu’en 2010. Depuis, elle y revient régulièrement pour chanter notamment Jezibaba dans Rusalka, Brangäne dans Tristan und Isolde, Fricka, Erda, Waltraute dans Der Ring des Nibelungen, Gertrud dans Hänsel und Gretel, Filipjewna dans Eugène Onéguine, Geneviève dans Pelléas et Mélisande, Kabanicha dans Katia Kabanova, ainsi que Gaea dans Daphné et Hérodias.

Outre le Wiener Staatsoper, elle se produit au Staatsoper de Dresde, de Hambourg et de Munich, au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, à la Scala de Milan, à l’Opéra national de Paris, à l’Opéra National de Bordeaux, à l’Opéra de Lyon, au Théâtre du Capitole deToulouse ainsi qu’au San Francisco Opera, à Toronto et à Buenos Aires, ou encore au Festival d’Édimbourg.

En concert, elle se produit avec les Dortmunder, Dresdner, Münchner, Stuttgarter et Wiener Philharmoniker, avec le New York Philharmonic, le Netherlands Philharmonic Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischer Rundfunk, le Helsinki Philharmonic Orchestra, l’Orchestre symphonique de Bilbao, de Hambourg et de Wien, le Hr-Sinfonieorchester, l’Orchestre symphonique de la radio de Vienne, le Beethoven Orchester Bonn, le NDR Radiophilharmonie, l’Orchestre de la radio Polonaise et le NFM Philharmonique de Wroclaw.

Citons parmi ses récents projets Geneviève dans Pelléas et Mélisande à Toulouse ou encore Eugène Onéguine à Hambourg et Barcelone. Janina Baechle enregistre également de nombreux enregistrements CD et DVD.

Janina Baechle a étudié la musicologie et l’histoire à l’Université de Hambourg, et a parallèlement suivi des études vocales à la Hamburger Musikhochschule avec Gisela Litz.

CRR-Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

