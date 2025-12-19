Master Class de Beaudoux et mini-concerts Espace Beaudoux Lambesc

Master Class de Beaudoux et mini-concerts

Mercredi 11 février 2026 à partir de 18h30. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Les élèves de la classe musiques actuelles de l’École de Musique Municipale donneront un court concert pour montrer leur travail.

Leur professeur, Laurent Garnier, répondra aux diverses questions techniques, présentera les contraintes et avantages de la musique amplifiée, etc.

Chacun peut (re)découvrir la pratique d’un instrument autrement et pourquoi pas créer de l’émulation lors de cet espace musical d’1h/1h15. .

Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionecoledemusique@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Students from the École de Musique Municipale?s musique actuelle class will give a short concert to showcase their work.

L’événement Master Class de Beaudoux et mini-concerts Lambesc a été mis à jour le 2025-12-19 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc