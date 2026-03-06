Master Class de Beaudoux et mini-concerts Violons, clarinettes et trompettes Espace Beaudoux Lambesc

Master Class de Beaudoux et mini-concerts Violons, clarinettes et trompettes

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 18h30. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Les élèves de l’École de Musique Municipale, même débutants, vont donner un court concert et montrer leur travail. Les professeurs présenteront leur(s) instrument(s) au cours d’une démo, répondront aux questions techniques de la pratique de l’instrument.

Un espace musical d’1h/1h15, ludique et pédagogique, où les élèves ont la possibilité de se produire en public, et où le public peut également échanger. Chacun peut (re)découvrir la pratique d’un instrument autrement et pourquoi pas créer de l’émulation.

Classes de violon de Sabrina Azoula, de clarinette de Joël Laniel et de trompette de Stéphane Rollin. .

Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionecoledemusique@lambesc.fr

Students from the École de Musique Municipale, even beginners, will be giving a short concert and demonstrating their work. The teachers will present their instrument(s) during a demo, and answer technical questions about playing the instrument.

