Master-class de piano et concert du pianiste Gabriel Durliat La Nef Saint-Dié-des-Vosges

Master-class de piano et concert du pianiste Gabriel Durliat

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Conservatoire vous propose d’assister à une master-class de piano et au concert du pianiste Gabriel Durliat, en partenariat avec l’AJAM, samedi 7 février. La master-class aura lieu de 16h à 18h et le concert à 20h, le tout sur le plateau de la Nef, entrée libreTout public

La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

The Conservatoire invites you to attend a piano master-class and concert by pianist Gabriel Durliat, in partnership with AJAM, on Saturday February 7. The master-class will take place from 4 to 6 p.m., and the concert at 8 p.m., all on the stage of the Nave, free admission

