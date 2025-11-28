Master class de Yoann Loustalot
Master class de Yoann Loustalot vendredi 28 novembre 2025.
Dans le cadre du centenaire de Miles Davis, le département Jazz organise une série de masterclasses, en commençant par celle animée par le trompettiste de renommée internationale Yoann Loustalot.
Masterclass publique : 15h00 – 18h00
Concert de restitution : 19h00 – 21h45
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre du Centenaire de Miles Davis.
Le vendredi 28 novembre 2025
de 15h00 à 21h45
gratuit
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-28T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-28T22:45:00+01:00
Date(s) : 2025-11-28T15:00:00+02:00_2025-11-28T21:45:00+02:00
+33147008607 DAC-Conservatoiredu11eme@paris.fr