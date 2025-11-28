Master class de Yoann Loustalot

Dans le cadre du centenaire de Miles Davis, le département Jazz organise une série de masterclasses, en commençant par celle animée par le trompettiste de renommée internationale Yoann Loustalot.

Masterclass publique : 15h00 – 18h00

Concert de restitution : 19h00 – 21h45

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du Centenaire de Miles Davis.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 15h00 à 21h45

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-28T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-28T22:45:00+01:00

Date(s) : 2025-11-28T15:00:00+02:00_2025-11-28T21:45:00+02:00



+33147008607 DAC-Conservatoiredu11eme@paris.fr