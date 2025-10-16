Master class Dégustations de vins Les Accords Parfaits Caen
Master class Dégustations de vins Les Accords Parfaits Caen jeudi 27 novembre 2025.
Master class Dégustations de vins
Les Accords Parfaits 17 rue Neuve Saint Jean Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 19:30:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27 2025-12-04
Les Accords parfaits organisent régulièrement des master class avec dégustations de vins.
Jeudi 24 Avril 2025 à 19h30
Dégustation de vins du Languedoc Roussillon
Prix et vins à confirmer
Jeudi 19 Juin 2025 à 19h30
Dégustation de vins d’Alsace
Prix et vins à confirmer.
Jeudi 16 Octobre 2025 à 19h30
Dégustation de vins prestigieux
Prix et vins à confirmer. Priorité donnée aux personnes présentes lors des dégustations précédentes. Mise en place d’une liste d’attente pour les autres demandes.
Jeudi 27 Novembre et jeudi 4 décembre 2025
Dégustation de champagnes et caviar
Prix et vins à confirmer. Priorité donnée aux personnes présentes lors des dégustations précédentes. Mise en place d’une liste d’attente pour les autres demandes. .
Les Accords Parfaits 17 rue Neuve Saint Jean Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 58 03 caen@lesaccordsparfaits.com
English : Master class Dégustations de vins
Les Accords parfaits regularly organizes master classes with wine tastings.
German : Master class Dégustations de vins
Les Accords parfaits veranstaltet regelmäßig Meisterklassen mit Weinverkostungen.
Italiano :
Les Accords parfaits organizza regolarmente masterclass con degustazione di vini.
Espanol :
Les Accords parfaits organiza regularmente clases magistrales con degustación de vinos.
L’événement Master class Dégustations de vins Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer