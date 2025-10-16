Master class Dégustations de vins Les Accords Parfaits Caen

Master class Dégustations de vins

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27 2025-12-04

Les Accords parfaits organisent régulièrement des master class avec dégustations de vins.

Jeudi 24 Avril 2025 à 19h30

Dégustation de vins du Languedoc Roussillon

Prix et vins à confirmer

Jeudi 19 Juin 2025 à 19h30

Dégustation de vins d’Alsace

Prix et vins à confirmer.

Jeudi 16 Octobre 2025 à 19h30

Dégustation de vins prestigieux

Prix et vins à confirmer. Priorité donnée aux personnes présentes lors des dégustations précédentes. Mise en place d’une liste d’attente pour les autres demandes.

Jeudi 27 Novembre et jeudi 4 décembre 2025

Dégustation de champagnes et caviar

Prix et vins à confirmer. Priorité donnée aux personnes présentes lors des dégustations précédentes. Mise en place d’une liste d’attente pour les autres demandes. .

Les Accords Parfaits 17 rue Neuve Saint Jean Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 58 03 caen@lesaccordsparfaits.com

English : Master class Dégustations de vins

Les Accords parfaits regularly organizes master classes with wine tastings.

German : Master class Dégustations de vins

Les Accords parfaits veranstaltet regelmäßig Meisterklassen mit Weinverkostungen.

Italiano :

Les Accords parfaits organizza regolarmente masterclass con degustazione di vini.

Espanol :

Les Accords parfaits organiza regularmente clases magistrales con degustación de vinos.

