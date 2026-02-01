Master Class dessin et peinture La magie du dessin et de la peinture La Clayette

Master Class dessin et peinture La magie du dessin et de la peinture

Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Vous souhaitez en savoir plus sur la magie du dessin et de la peinture ? Venez nous rejoindre pour un atelier-conférence. Au programme des outils pour mieux comprendre le dessin et la peinture. En plus, une mise en pratique pour s’exercer guidé par des experts du dessin et de la peinture. Alors, cela vous plaît ? Inscrivez-vous au 06 26 37 30 78

Vous aimez dessiner, peindre, cette soirée est pour vous. Notre atelier de peinture et de dessin vous invite pour une rencontre un échange autour de la magie du dessin et de la peinture. Nous serons ravis de vous donner des pistes pour vous exercer. Au programme

Au programme une présentation de la magie du dessin, une petite collation pour les papilles, un atelier de dessin. Emmener de quoi nous régaler, vos crayons et pinceaux.

Objectif global de la session du 13 février 2026

1. faire prendre conscience de la magie qui s’opère lorsque l’on peint et lorsque l’on observe une peinture,

2. faire réfléchir sur la variété, la richesse des intentions possibles et des motivations pour les artistes.

Grandes sections: tout n’est qu’illusion“,

Intentions: exploration des possibles.

Les Master Class dessin et peinture de La Clayette, c’est quoi

Ce sont des rencontres informelles permettant à tous de venir tester un cours de dessin ou de peinture dans la joie et la bonne humeur.

Ces rencontres sont co-animées par Jean François Durix et Catherine Perret.

Les Master Class vous permettent de

• Comprendre le dessin et la peinture par une approche théorique. Les explications sont soutenues par des exemples.

• Tester une mise en œuvre au dessin ou à la peinture, faciliter par une approche individuelle et singulière des accompagnants. Vous n’êtes pas seule, nous avons deux pilotes dans le programme.

• Rapporter un essai qui vous plaît et qui vous ressemble. C’est ça d’êtres artiste !

• Passer un moment convivial dans la détente.

• Profiter d’une petite collation.

• Tirer parti des effets de l’art à vous de le découvrir.

Les Master Class sont pour qui ?

Toutes les personnes majeures responsables et autonomes sans discriminations.

Comment faire pour participer ?

Inscription obligatoire, les places sont limitées.

https://www.catherineperret.com/contact.html

06 26 37 30 78

Où se trouvent les Master Class ?

Au CAB67, 67 rue Lamartine 71800 La Clayette

Quoi apporter ?

Un encas à partager ou

Une boisson soft ou no-low

Des crayons, gomme…tout ce que vous aimez utiliser pour peindre et dessiner.

Un sourire et de la bonne humeur.

Pourquoi il y a une participation libre à la Master Class ?

Pour défrayer le chauffage, l’électricité et l’eau…. Les assurances…..les charges.

Pourquoi l’atelier de dessin et de peinture organise ses Master Class ?

Pour partager des connaissances

Pour partager la passion du dessin et de la peinture

Pour créer une cohésion de groupe et apprendre à mieux se connaître

Pour créer des projets de voyages ensembles pour faire du dessin et de la peinture tous les jours, toute la journée jusqu’à n’en plus en avoir envie, avec des conférences et de partage de connaissance sur le sujet.

Objectif global de la session du 13 février 2026

1. faire prendre conscience de la magie qui s’opère lorsque l’on peint et lorsque l’on observe une peinture,

2. faire réfléchir sur la variété, la richesse des intentions possibles et des motivations pour les artistes.

Grandes sections: tout n’est qu’illusion“,

Intentions: exploration des possibles. .

Le CAB67, 67 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 59 91 asehart.therapie@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Master Class dessin et peinture La magie du dessin et de la peinture

L’événement Master Class dessin et peinture La magie du dessin et de la peinture La Clayette a été mis à jour le 2026-02-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais