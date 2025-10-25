Master Class Dessin 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains
Master Class Dessin 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains samedi 25 octobre 2025.
Master Class Dessin
30 Rue Victor Genoux &cclesia Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 12:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Le Centre social et culturel Georges Taiclet de Luxeuil-les-Bains a le plaisir d’accueillir Alex Claude, artiste actuellement exposé à la Galerie Bertrand Hassoun de Besançon (jusqu’au 8 novembre 2025), pour une matinée de création autour de sa pratique du fusain et du travail du noir et blanc.
Cette Master Class est ouverte aux adultes et enfants à partir de 11 ans.
Chevalets fournis.
Format raisin avec carton à dessin vivement conseillé.
Places limitées, pensez à réserver !
Inscription avant le vendredi 24 octobre, 17 h.
Infos & inscriptions 03 84 40 56 55. .
30 Rue Victor Genoux &cclesia Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Master Class Dessin Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)