Master Class Dessin 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

Le Centre social et culturel Georges Taiclet de Luxeuil-les-Bains a le plaisir d’accueillir Alex Claude, artiste actuellement exposé à la Galerie Bertrand Hassoun de Besançon (jusqu’au 8 novembre 2025), pour une matinée de création autour de sa pratique du fusain et du travail du noir et blanc.

Cette Master Class est ouverte aux adultes et enfants à partir de 11 ans.

Chevalets fournis.

Format raisin avec carton à dessin vivement conseillé.

Places limitées, pensez à réserver !

Inscription avant le vendredi 24 octobre, 17 h.

Infos & inscriptions 03 84 40 56 55. .

30 Rue Victor Genoux &cclesia Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55

