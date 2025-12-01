Master Class Dessin 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains
30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
Le Centre social et culturel Georges Taiclet de Luxeuil-les-Bains a le plaisir d’accueillir Alex Claude, artiste actuellement exposé à la Brasserie Luxovienne, pour une matinée de création autour de sa pratique du fusain et du travail du noir et blanc.
Cette Master Class est ouverte aux adultes et enfants à partir de 11 ans.
Matériel fourni, apportez simplement votre carnet ou vos feuilles de croquis.
Places limitées, pensez à réserver !
Inscription avant le 19 décembre 17h.
Infos & inscriptions 03 84 40 56 55. .
30 Rue Victor Genoux &cclesia Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55
