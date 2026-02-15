Master Class d’harmonie

35 Chemin de Lahitte Pouillon Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

L’association musicale pouillonnaise organise pour la première fois un stage d’harmonie (type master class) le 14 mars (de 13h30 à 19h) et le 15 mars (de 9h à 17h). Concert de clôture le 15 mars à 17h au cinéma.

L’association musicale pouillonnaise organise pour la première fois un stage d’harmonie (type master class) le 14 mars (de 13h30 à 19h) et le 15 mars (de 9h à 17h). Les musiciens encadrants ont hâte de partager ce week-end avec les élèves. Un concert de clôture est prévu le 15 mars dès 17h au cinéma de Pouillon. Conditions d’inscriptions avoir au minimum un niveau 2nd cycle et/ou 12 ans. Places limitées. Fin des inscriptions le 9 mars. Les partitions leurs seront envoyées dès la fin des inscriptions pour qu’elles soient travaillées avant le stage. .

35 Chemin de Lahitte Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 46 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Master Class d’harmonie

For the first time, the Pouillon Music Association is organizing a wind band master class. It will take place on March 14 and 15, 2026, at Pouillon’s cinema and music school.

L’événement Master Class d’harmonie Pouillon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans