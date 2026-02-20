Master-class et concert avec l’Ensemble de trompettes de Lorraine Théâtre de la Halle aux Blés Raon-l’Étape

Master-class et concert avec l’Ensemble de trompettes de Lorraine

Théâtre de la Halle aux Blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le Conservatoire vous propose d’assister à une master-class et à un concert avec l’Ensemble de trompettes de Lorraine. Master-class de trompettes avant le concert qui sera dans la soirée venez nombreux, entrée libre.Tout public

0 .

Théâtre de la Halle aux Blés 32 rue Jules Ferry Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire invites you to attend a master-class and concert with the Ensemble de trompettes de Lorraine. Trumpet master-class before the concert in the evening, free admission.

L’événement Master-class et concert avec l’Ensemble de trompettes de Lorraine Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-02-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES