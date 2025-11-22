Master Class Fusain Place de la Baille Luxeuil-les-Bains
Master Class Fusain Place de la Baille Luxeuil-les-Bains samedi 22 novembre 2025.
Master Class Fusain
Place de la Baille Espace Muséal Jules Adler Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le Centre social et culturel Georges Taiclet de Luxeuil-les-Bains a le plaisir d’accueillir Alex Claude, artiste actuellement exposé à la Galerie Bertrand Hassoun de Besançon (jusqu’au 8 novembre 2025), pour une matinée de création autour de sa pratique du fusain et du travail du noir et blanc.
Cette Master Class est ouverte aux adultes et enfants à partir de 11 ans.
Tout le matériel est fourni.
Format raisin avec carton à dessin vivement conseillé.
Places limitées, pensez à réserver !
Inscription avant le 19 novembre 17h.
Infos & inscriptions 03 84 40 56 55. .
Place de la Baille Espace Muséal Jules Adler Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55
English : Master Class Fusain
German : Master Class Fusain
Italiano :
Espanol :
L’événement Master Class Fusain Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)