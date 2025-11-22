Master Class Fusain Place de la Baille Luxeuil-les-Bains

Master Class Fusain

Place de la Baille Espace Muséal Jules Adler Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le Centre social et culturel Georges Taiclet de Luxeuil-les-Bains a le plaisir d’accueillir Alex Claude, artiste actuellement exposé à la Galerie Bertrand Hassoun de Besançon (jusqu’au 8 novembre 2025), pour une matinée de création autour de sa pratique du fusain et du travail du noir et blanc.

Cette Master Class est ouverte aux adultes et enfants à partir de 11 ans.

Tout le matériel est fourni.

Format raisin avec carton à dessin vivement conseillé.

Places limitées, pensez à réserver !

Inscription avant le 19 novembre 17h.

Infos & inscriptions 03 84 40 56 55. .

Place de la Baille Espace Muséal Jules Adler Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 55

English : Master Class Fusain

German : Master Class Fusain

Italiano :

Espanol :

L’événement Master Class Fusain Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-04 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)