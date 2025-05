Master Class Gwo Ka – Apwann Dansé Gwoka – Centre socioculturel des Bourderies Nantes, 24 mai 2025 14:00, Nantes.

Gratuit : non 15 € le stage, 20€ les 2 stages Tout public

L’association vous convie à une initiation à la danse gwoka. Le Gwo Kafait partie du patrimoine guadeloupéen, né pendant l’esclavage et quis’est répandu dans l’archipel et à travers le monde. Animé par Chris, Sistaet NKD.Par Nou Ka DanséRetrouvez le programme complet sur Nantes Patrimonia

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr https://www.helloasso.com/associations/nou-ka-danse