Master Class : Hommage à David Lynch avec Blue Velvet – Théâtre de la Gobinière Orvault, 4 juin 2025 20:30, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 20:30 – 22:30

En hommage à David Lynch disparu en début d’année, CinéCens a choisi « Blue Velvet », film dans lequel on retrouve tous les ingrédients de la filmographie lynchienne. Le « prof » Alexis Thébaudeau ouvrira la soirée avec une rétrospective de l’oeuvre du maestro. Blue Velvet : Dans une ville américaine, Jeffrey découvre le Mal et la perte de l’innocence. Suite au malaise cardiaque de son père, il trouve une oreille coupée. Il va alors mener son enquête avec Sandy, la fille du policier. Il rencontrera Dorothy, une chanteuse de cabaret, et aussi la violence sexuelle. Jeffrey tente de la consoler. Un thriller. Proposé par l’association CinéCens

Théâtre de la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

