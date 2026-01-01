Master Class Jazz avec Steve Potts

Dans le cadre du centenaire de Miles Davis et John Coltrane, le département Jazz du Conservatoire Charles Munch organise une série de masterclasses et a l’honneur d’accueillir le célèbre saxophoniste Steve Potts pour une Master class publique !

Masterclass publique : 15h00 – 18h00

Concert de restitution : 19h00 – 21h45

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du centenaire de Miles Davis et John Coltrane, le Conservatoire du 11eme, a le plaisir d’accueillir le célèbre saxophoniste Steve Potts qui viendra animer une Master class publique.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h00 à 21h45

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-23T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-23T22:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T21:45:00+02:00



+33147008607 DAC-Conservatoiredu11eme@paris.fr https://www.facebook.com/people/Conservatoire-Charles-Munch/61584536687460/ https://www.facebook.com/people/Conservatoire-Charles-Munch/61584536687460/



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

