Master Class Jazz avec Steve Potts
Dans le cadre du centenaire de Miles Davis et John Coltrane, le département Jazz du Conservatoire Charles Munch organise une série de masterclasses et a l’honneur d’accueillir le célèbre saxophoniste Steve Potts pour une Master class publique !
Masterclass publique : 15h00 – 18h00
Concert de restitution : 19h00 – 21h45
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Le vendredi 23 janvier 2026
de 19h00 à 21h45
gratuit
Public jeunes et adultes.
+33147008607 DAC-Conservatoiredu11eme@paris.fr https://www.facebook.com/people/Conservatoire-Charles-Munch/61584536687460/ https://www.facebook.com/people/Conservatoire-Charles-Munch/61584536687460/