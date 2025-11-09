MASTER CLASS PAR FRÉDÉRIC MUÑOZ « L’ORGUE CLASSIQUE FRANÇAIS LES ENSEIGNEMENTS DE MICHE CHAPUIS » Saint-Pons-de-Thomières

MASTER CLASS PAR FRÉDÉRIC MUÑOZ « L’ORGUE CLASSIQUE FRANÇAIS LES ENSEIGNEMENTS DE MICHE CHAPUIS » Saint-Pons-de-Thomières dimanche 9 novembre 2025.

MASTER CLASS PAR FRÉDÉRIC MUÑOZ « L’ORGUE CLASSIQUE FRANÇAIS LES ENSEIGNEMENTS DE MICHE CHAPUIS »

Route d’Artenac Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : 70 – 70 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-09

L’association Jean Ribot des amis de l’Orgue de St Pons & Frédéric Muñoz propose une master class dédiée à l’orgue classique français, inspirée des enseignements du grand Michel Chapuis. Une immersion dans l’art de l’interprétation, la registration et le style baroque, pour passionnés et curieux.

Organiste reconnu et disciple de Michel Chapuis, Frédéric Muñoz anime une master class exceptionnelle autour de l’orgue classique français. Cet atelier explore les subtilités de l’interprétation baroque, la richesse des registrations et les spécificités stylistiques héritées de Chapuis, figure emblématique de l’orgue ancien. La master class se déroulera sur l’orgue historique de l’abbatiale de Saint-Pons-de-Thomières, instrument remarquable qui offre un cadre idéal pour redécouvrir le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. À travers démonstrations, échanges et pratique, les participants plongeront dans une approche vivante et rigoureuse de cette musique. L’événement s’adresse aux organistes, étudiants, mélomanes et curieux désireux de mieux comprendre l’esthétique baroque et son lien profond avec l’instrument. Un moment rare, entre transmission et passion, au cœur du patrimoine musical. .

Route d’Artenac Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie

English :

The Association Jean Ribot des amis de l’Orgue de St Pons & Frédéric Muñoz offer a master class dedicated to the French classical organ, inspired by the teachings of the great Michel Chapuis. An immersion in the art of interpretation, registration and Baroque style, for enthusiasts and the curious.

German :

Der Verein Jean Ribot des amis de l’Orgue de St Pons & Frédéric Muñoz bietet einen Meisterkurs an, der der klassischen französischen Orgel gewidmet ist und sich an den Lehren des großen Michel Chapuis orientiert. Ein Eintauchen in die Kunst der Interpretation, der Registrierung und des barocken Stils, für Liebhaber und Neugierige.

Italiano :

L’Associazione Jean Ribot des amis de l’Orgue de St Pons & Frédéric Muñoz propone una masterclass dedicata all’organo classico francese, ispirata agli insegnamenti del grande Michel Chapuis. Un’immersione nell’arte dell’interpretazione, della registrazione e dello stile barocco, per appassionati e curiosi.

Espanol :

La Association Jean Ribot des amis de l’Orgue de St Pons & Frédéric Muñoz propone una clase magistral dedicada al órgano clásico francés, inspirada en las enseñanzas del gran Michel Chapuis. Una inmersión en el arte de la interpretación, el registro y el estilo barroco, tanto para aficionados como para curiosos.

L’événement MASTER CLASS PAR FRÉDÉRIC MUÑOZ « L’ORGUE CLASSIQUE FRANÇAIS LES ENSEIGNEMENTS DE MICHE CHAPUIS » Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC