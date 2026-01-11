Master-class Percussion Descartes
Master-class Percussion
45 Rue René Boylesve Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-14 15:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Master-Class de Percussion par le professeur du Conservatoire de Blois.
45 Rue René Boylesve Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 93 26 ecole.musique@ville-descartes.fr
English :
Percussion Master-Class by the teacher from the Conservatoire de Blois.
