Master class publique – par Denis Lavant GALERIE GRIFFON Paris

Acteur césarisé, figure emblématique du cinéma de Leos Carax et artiste complet naviguant entre théâtre, cirque et expression corporelle, Denis Lavant met au service des étudiants de Sorbonne Université son expérience de l’interprétation.

Cette séance de travail portera sur des textes classiques et contemporains (roman, théâtre) sous l’œil bienveillant et les oreilles attentives du public.

« Les Livreurs » proposent, le temps d’un après-midi, une master class exceptionnelle et publique, animée par Denis Lavant.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

payant

De 5€ à 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

GALERIE GRIFFON 55 bis, rue des Francs-Bourgeois 75004 M° RambuteauParis

https://www.billetweb.fr/let-2025 reservation@leslivreurs.com https://www.facebook.com/production.leslivreurs https://www.facebook.com/production.leslivreurs