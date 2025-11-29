Master Class stage Chants Gospel Maison de la culture et des associations Pertuis

Master Class stage Chants Gospel

Du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 de 9h30 à 17h. Maison de la culture et des associations 167 rue Résini Pertuis Vaucluse

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-29

Master class de Gospel On the Road of Gospel avec Gylls, auteur compositeur et chef de choeur.

Deux jours pour découvrir des chants Gospel Roots, Gospel modernes et compositions de Gylls .

Venez nombreux pour partager la joie du chant. .

Maison de la culture et des associations 167 rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 47 91 31 happygospel84@gmail.com

English :

Gospel master class On the Road of Gospel with Gylls, songwriter and choir director.

German :

Gospel-Masterclass On the Road of Gospel mit Gylls, Autor, Komponist und Chorleiter.

Italiano :

Masterclass On the Road of Gospel con Gylls, cantautore e direttore di coro.

Espanol :

Masterclass On the Road of Gospel con Gylls, compositor y director de coro.

L’événement Master Class stage Chants Gospel Pertuis a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de Pertuis